演藝圈近日掀起婚變風暴，范姜彥豐控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），事件持續延燒。王子本月4日二度發聲，坦承錯誤表示：「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」。如今風波尚未平息，昔日王子唯一公開承認過的前女友、港星鄧麗欣今（12日）首度發聲，對「不倫粿粿」事件作出回應。

鄧麗欣2018年7月出席活動受訪時，大方承認與王子戀情，當時這段「姐弟戀」備受矚目，兩人感情穩定長達3年，直至2021年因疫情分隔兩地、聚少離多而和平分手，鄧麗欣與王子分別在社交平台發文，正式結束戀情。

鄧麗欣今現身於個人畫展《Step into the Secret Garden》開幕典禮時，被港媒追問對王子與粿粿的不倫傳聞有何看法，鄧麗欣淡然回應，已經沒有聯絡了，這是別人的私事，不方便評論太多，對於事件沒有幫助。態度冷靜而有分寸，展現成熟風度。

王子過往緋聞不斷，對象包括楊丞琳、郭雪芙、席惟倫等女星，但他始終未曾公開承認，唯獨鄧麗欣是唯一被正面認愛的前女友。如今王子因與粿粿「超越朋友界線」引爆爭議，形象受創，外界也再度將焦點拉回過往戀情。