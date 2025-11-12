TPBL新北國王12日94比91擊敗福爾摩沙夢想家，在更換總教練首場賽事就拿到勝利，賽後後衛李愷諺感性透露，外公周一過世，希望打最後一場球給外公看，感謝隊友幫忙，他在個人數據有貢獻，團隊也收下勝利。

李愷諺曾分享過，自己是阿公阿嬤、外公外婆帶大的，跟他們感情深厚，長輩們也一直都看著他打球，2015年首次代表國家隊參加光州世大運，結束賽事返台後得知阿公過世消息，如今在職籃賽季中面臨外公離開的消息，本來已經請假、想辦完事情再歸隊，剛好今天比賽、昨天趕回來，「要打最後一場球給外公看，感謝隊友力挺我。」

李愷諺貢獻17分、6籃板、2助攻、2抄截，暫時代理球隊總教練的「小胖」洪志善表示：「今天獲勝也要感謝愷諺，他的外公過世仍全力上場，讓比賽對於人手調度更充裕，這場球大家也是為了愷諺拚戰。」

聯盟表示，單一人不得同時登錄為教練兼球員，因此洪志善須先註銷球員身份才能登記為代總教練，之後也可再重新登錄為球員，這樣的規定也讓洪志善沒法成為「TPBL的藤真」，可以一面在場邊督軍也同時上場比賽，此役登錄為代理總教練的助理教練湯馬士笑著說：「雖然主要是小胖運籌帷幄，還是很開心我能在76歲的年紀還能有帳面上的勝場數。」

洪志善補充，在球隊公布和外籍總教練約翰結束合約的前一天知道自己要暫代總教練，也沒有想過會這樣多了總教練角色，首場督軍肯定緊張，也希望把之前教練們留下的好的東西保持，先幫助球隊盡快步入正軌。