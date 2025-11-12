又來到行人庇護島 搶快左轉整車翻肚

這才是翻車現場！有駕駛日前於台中市沙鹿區沙田路與中山路口，拍下一起交通事故，有輛白色休旅車要從中山路左轉進入沙田路時，疑似大切西瓜，直接撞上行人庇護島，整輛車當場側翻，嚇壞路過的用路人。對此，網友也感嘆「撞到的都該吊銷駕照」、「今天島又救了一個家庭」。

臉書粉專「爆料公社」分享一段影像，拍攝地點位於台中市沙鹿區沙田路與中山路路口。11日下午2時52分許，有駕駛停等紅燈時，突然一輛白色休旅車由中山路左轉沙田路，疑似因大切西瓜，整輛車撞上行人庇護島後瞬間往右側翻，其他汽、機車也趕緊煞車閃避。

影像曝光後，網友紛紛留言表示：「今天島又救了一個家庭」、「濫發駕照，先逆向再轉彎，平常騎車一定就是這樣的壞習慣」、「三寶終結者」、「繼續切西瓜啊」、「撞到的都該吊銷駕照」、「三寶過濾神器」、「這個島設計得真好，處理一堆自私駕駛，救了不少人」、「這才是翻車現場」。