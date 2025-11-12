近年科技業高薪為人嚮往，傳統的台灣大學、清華大學、交通陽明大學、成功大學等資訊工程學系吸納不少頂尖人才。政大「資料科學系」近日公告將更名為「資訊工程系」，貼文曝光後引發熱議。

政大資訊科學系11日在官網公告將舉辦說明會，原來是資科系規劃自2027年9月起，將系名由「資訊科學系」更名為「資訊工程學系」，為說明更名背景與後續規劃，系上將舉辦系所更名說明會。

資科系說明，更名目的在於使系名更明確反映教學與研究內容，也讓外界更容易辨識政大在資訊工程領域的專業定位，並與國內資訊工程學系命名趨勢一致。

對此，許多PTT網友紛紛回應，「發現沒有工程兩個字很容易被人資篩掉」、「台灣就喜歡工程，早就該改了」、「以前科學系比較夯，現在工程系比較夯」、「好幾家的資科系都改資工了」、「政大好像沒有工學院吧？」、「以前四大資科跟資工並存的時候，其實師資是共用的」、「不管怎麼改，都不會改變政大在業界不被信任的事實」。

不過也有內行人指出，「政大資科考的科目跟資工不一樣，當初準備的時候找所有學校科目的最大交集，這間就排除不考了」、「我記得還沒改之前，政大的考科跟其他所資工的不一樣，不知道會怎樣」、「政大資科以前是在理學院，不像其他學校是在工學院」。