近幾周以來，投資人拋售谷歌、臉書母公司Meta、微軟與甲骨文等雲端業者發行的公司債，導致其債券利差（相對於美國公債）攀升至數月高點。顯示投資人對科技巨擘龐大AI支出能否變現的焦慮已蔓延至債券市場。

美國銀行最新數據顯示，美國超大規模雲端業者發行債券與公債的利差擴大至78個基點（0.78個百分點），不僅高於9月時的50個基點，更創下美國總統川普今年4月祭出激進關稅政策導致市場動盪以來最高水平。

利差擴大意味著：投資人日益擔憂科技巨頭仰賴發債籌資以支應AI基建投資的趨勢。

摩根大通10日表示，AI基建估耗資逾5兆美元，且「可能需所有公開資本市場、私人信貸、非傳統資金提供者，甚至政府資金共同參與」。如此龐大的AI投資規模，引發外界對於產能過剩、長期獲利模式與能源短缺的疑慮。

谷歌、亞馬遜、微軟與Meta今年砸下逾3,500億美元興建資料中心，2026年投資金額料突破4,000億美元。儘管這些科技公司滿手現金，依然不斷發債籌資以推動AI擴張計畫，令部分投資人擔憂這可能推升企業槓桿水平。