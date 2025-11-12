西班牙國王菲利佩六世赴中國大陸訪問4天，12日在北京受到盛大歡迎。

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）11日應中國國家主席習近平之邀抵華訪問4天。他是18年來第一位赴華國是訪問的西班牙君主，此行適逢兩國建交50周年，西班牙與美國關係因北約軍費陷入緊繃的時刻，西班牙意圖與北京積極建立關係，鞏固在中國的經貿與政治利益；美中貿易角力未歇，北京希望西班牙成為歐盟內部的支持力量，以獲得更大的經濟保障。

綜合路透社、西班牙《世界報》周三（12日）報導，菲利佩六世偕同王后雷蒂西亞（Reina Letizia）11日率同政府官員與企業高層抵華，這是他2014年登基以來首度赴華國是訪問。一行人先參訪四川成都，再飛北京與習近平共進晚餐。周三國王再晤習近平，會見國務總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際，晚間雙方百人共進晚餐，欣賞管弦樂團表演西班牙作曲家作品。菲利佩六世預計周四與西班牙、中國商界領袖會談，參觀西班牙汽車零件製造商海斯坦普（Gestamp）於北京市郊廠區。

菲利佩六世周三致詞時強調，以規則、多邊主義與合作為基礎的世界秩序至關緊要，在因應全球重大挑戰的對話之中，北京的聲音與承諾從過去到將來均具重大意義。

兩國與華府關係均陷入緊張

🇨🇳Los Reyes han presidido, acompañados por el presidente de la República Popular China y la primera dama, el primero de los dos conciertos que la Orquesta Titular del Teatro Real ofrecerá en China, en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín.… pic.twitter.com/XPeQchBGV0 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 12, 2025

美國要求北約成員國加碼軍費，自此西班牙持續遊說歐盟積極爭取北京增加投資。中方與西班牙交好，可望擺脫因為補貼電動車產業而與歐盟產生的貿易嫌隙。美中貿易緊張也讓中方以出口為導向的經濟承受巨大壓力，中企持續朝拉丁美洲、北非等區域尋求發展，西班牙與這兩地有著長期連結。

兩國彼此出口額差很大

習近平在2018年西班牙左派總理桑傑士上台之初到訪馬德里，桑傑士過去3年三度訪華，貿易關係傾中。根據西班牙政府資訊，去年中國對西班牙出口額450億歐元，西班牙對中出口僅75億歐元。馬德里有意藉此次國王訪華重新平衡兩國經貿往來。周三北京晤後，習近平與菲利佩六世共同見證10項協議簽署，包含食安、動植物檢疫、語言教育、航太天文等領域。李強表示，中方支持更多中企投資西班牙，擴大光電、綠能等領域合作。

西班牙每年向中國出口肉類與附產品價值約12億美元，佔中國豬肉進口總量約20%。西班牙對外貿易發展和投資局（ICEX）資料顯示，今年1月至7月西班牙豬肉對華出口額比去年同期增8%、達7億歐元；同期丹麥、荷蘭、美國對華出口額均下滑。西班牙豬肉出口商表示，兩國關係緊密有助於提振業績，上述期間出口量68.2萬噸，占了中國進口總量約一半。

豬肉出口商：沒人比國王更適合

China hosts King Felipe VI of Spain for a state visit, aiming to deepen trade, cultural, and technological ties.

Wang Yi urges Canada to build mutual trust amidst recent tensions.

China looks to strengthen global alliances.#China #Spain #Canada #Diplomacy #Trade pic.twitter.com/ZUb6P3wFt6 — DD World News (@Diplodive) November 12, 2025

受中俄友好、貿易失衡等因素影響，歐盟仍不信任北京，認為與中方增加往來有政治風險。今年4月西班牙經濟部建議應與中方更密切合作，與北京關係緊張的華府稱西班牙「自掘墳墓」。西班牙經由國王訪華開闢了另一條路徑，在關係緊張、政治敏感的情況下，立憲君主可採取不依附民選政府的微妙細緻手段從事外交工作。

西班牙擁有中方想要的貨品，但出口業者早已感受到地緣政治與戰略因素對貿易的影響，「我們受制於中國......沒有比西班牙國王更適合的人選能勝任為我們捍衛利益的大使了」。身為歐盟第四大經濟體、歐洲最大豬肉產品出口國，西班牙處於歐盟與中國博弈漩渦中心。歐盟執委會對中國電動車加徵關稅後，中國對歐盟豬肉產品關稅高達62.4%。桑傑士不斷遊說歐盟取消關稅，並積極推動中資進入西班牙。

中企如寧德時代、遠景科技、奇瑞汽車正在西班牙投資設置電動車電池工廠與整車廠，還有三家能源業者簽署協議投資西班牙東北部一處鉀礦。分析師指出，比亞迪也把西班牙視為歐洲第三家工廠的熱門候選國，西班牙缺乏強大本土業者競爭，比亞迪在西班牙經銷網擴張4倍。