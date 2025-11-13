印度首都德里紅堡區10日發生汽車爆炸案，印度政府已定調為恐怖攻擊事件。

印度首都德里歷史悠久的熱門觀光區「紅堡」（Red Fort）10日發生汽車爆炸案，警方已陸續逮捕多名嫌疑人，幾乎都是白領階級人士。中央內閣12日譴責爆炸案為「恐怖攻擊事件」。總理莫迪探視倖存傷患時誓言，政府必將肇事者繩之以法。

綜合《印度時報》（Times of India）、《印度人報》（The Hindu）、《印度快報》、路透社等媒體12日報導，印度聯邦政府內閣周三通過決議，定調紅堡爆炸案為恐怖攻擊事件。鐵道、資訊傳播、電子暨資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）在內閣會議結束後表示，紅堡汽車爆炸案是「令人髮指的懦夫行徑」，政府決心要把肇事者、支持者、幕後指使者一網打盡。

這起爆炸案發生在當地時間10日晚間6時52分，一輛行駛速度緩慢的現代i20轎車在首都德里紅堡地鐵站附近交通號誌前停等紅燈時爆炸，並導致附近多輛汽車起火燃燒。最初有9人死亡，多人送醫，之後陸續有3名傷者不治，死亡人數累計12人。

Delhi Red Fort blast: A CCTV footage has emerged of the Hyundai i20, which was involved in the explosion near the Red Fort. The footage, from October 29, shows the car parked near a petrol pump in Faridabad. Three people can be seen inside the ill-fated car.



Track LIVE uodates… pic.twitter.com/80dXjSNKal — Hindustan Times (@htTweets) November 11, 2025

警方正在追查肇禍車輛的來源，據悉案發時車上很可能只有職業為醫師的納比（Umar Nabi）1人，疑為此案主謀，警方清查手機發現他今年1月到過紅堡區。案發當天，這輛汽車在附近逗留、慢速繞駛。法醫證實，受害者多半有很深的傷口，大量出血，內臟、耳膜、腹部臟器破裂，遺體與衣物均未發現爆炸碎片與痕跡，傷勢多集中於上半身。

印度最大在野黨「國民大會黨」抨擊中央政府安全機制失靈、情報機構失職，在首都邊境查獲大量爆裂物的24小時內，紅堡區就發稱這起爆炸案。印度負責反恐調查的單位國家調查局（NIA）隨即發動大規模調查，目前研判很可能是巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed，JeM）犯案。內政部表示，不會排除任何可能，正從各個角度調查。另一輛與主嫌有關的涉案汽車、紅色的福特EcoSport已於12日尋獲。

案發後，警方破獲「白領恐怖組織」，至少3名醫師就逮捕。這個組織成員多為激進派專業人士與學生，與外國恐怖組織有聯繫，偽裝成社會慈善團體，透過專業、學術網絡募集資金，暗中分發武器彈藥、製作爆裂物，並用加密通訊軟體從事協調、資金調度、後勤支援。這個組織與巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」、蓋達組織（Al-Qaida）在印度查摩與克什米爾的分支「印度聖戰者組織」（Ansar Ghazwat-ul-Hind）有關。

#WATCH 🎥 | 💥 CCTV Footage Captures Red Fort Car Blast

The explosion near Delhi’s Red Fort was caught on CCTV, showing the exact moment the car erupted in flames - several vehicles were damaged and multiple people injured.#DelhiBlast #RedFort #BreakingNews pic.twitter.com/9WFBwSHwWA — Moneycontrol (@moneycontrolcom) November 11, 2025

德里上一次發生爆炸案是2012年2月，當時以色列大使館附近有炸彈爆炸，因此周一的慘案是印度首都逾13年來首度發生爆炸案，打破了長久以來相對安寧的局面。印度2005年至2011年局勢格外動盪，德里至少發生5起爆炸案，地點均於人口稠密區，印度政府近年持續打擊恐怖主義，包括在大都市設立國家安全衛隊（NSG）中心、重組多個機構，以便全天運作、即時收集共享情報。

印度已進入旅遊旺季，首都與其他地區均增派警力巡羅、加強戒備。德里警方也全面呼籲民眾保持警惕，在車站、廣場、國會大廈等敏感區域持續廣播，若發現可疑物品或活動應儘速通報警方，例如無人認領的箱子、行李袋等。