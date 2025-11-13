吊車大王蘇澳救災不缺席！2小山貓+1怪手已待命

鳳凰颱風12日晚間7:40登陸恆春半島，隨後在8:00減弱為熱帶性低氣壓，成為繼去年山陀兒後，又一個在台灣上空陣亡的颱風。然而鳳凰颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，造成宜蘭大淹水，對此吊車大王胡漢龑也立刻在臉書拍片，表示已經準備好救災了。

宜蘭水患，尤其以蘇澳特別嚴重，讓當地居民回憶起15年前梅姬颱風的惡夢，就連知名氣象粉專「台灣颱風論壇」執行長陳柏宏位在當地的家也成為受災戶，家中一樓全被水淹沒，家具泡湯，沙發漂在水上，讓他無奈說，粉專暫時由其他小編支援，但更新頻率無可避免會減少。

吊車大王胡漢龑見到蘇澳淹大水，宣布派出女婿前往救災，並已準備了2台小山貓與一台怪手在裝車公司待命，隨時能出發。（圖／胡漢龑提供）

胡漢龑在臉書粉專「啟德機械起重工程-股公司」貼出短片，開頭先說天佑台灣，接著表示，在12日凌晨就已經派女婿前往蘇澳，並準備了2台小山貓與一台怪手，在裝車公司待命中，希望能協助居民盡早排除颱風帶來的災情。同時胡漢龑也宣布，公司接下來會捐贈第4台巡邏車給光復鄉分駐所，希望能為馬太鞍系堰塞湖的受災戶盡點心力。

不少網友留言大讚：「真男人～酸民請向後轉離開」、「胡董霸氣，感謝你的援助」、「我是光復鄉罹難者的家屬，真的感謝你」、「感謝胡董，但宜蘭是水災不是泥流，可能比較需要橡皮艇」、「謝謝您對警察的支持及鼓勵」、「您真的很棒！做了企業老闆最好的示範」、「感謝董事長援助，竹北之光！」、「謝謝您總是在第一時間提供救援，但也記得保重自己身體」、「身為宜蘭人感謝你幫忙蘇澳」、「謝謝董事長無私付出」。