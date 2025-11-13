知名麻辣鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌勾結詐團，提供相關公司帳戶供詐團洗錢數千萬元，台北地檢署前天（11日）指揮刑事局等單位，兵分32路搜索，拘提蔡女及相關公司登記負責人及領款車手20人到案，檢方訊後以蔡女涉嫌重大，有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准。

涉案的蔡女是「滿堂紅餐飲公司」負責人，主要經營麻辣火鍋，創立於2005年，曾以頂級食材吃到飽模式著稱。

檢警日前偵辦一起「假檢警」、「假投資」詐團案，查出詐團自今年4月至8月間，騙取18名被害人的黃金、現金、轉匯到多家公司帳戶，18人被詐騙高達9億餘元。

但北檢查洗錢金流發現，其中1億多元流入10幾家公司，知名麻辣鍋店負責人蔡女涉掌控9家公司，以偽開發票、提領現金等方式助詐團車子洗錢；其餘7億餘元，檢警持續追查中。

北檢前天指揮刑事局電信偵查大隊、北市警中正一分局、中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊，搜索蔡女等人住居所及相關公司共32處。另拘提蔡女等20人到案。全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪方向偵辦。