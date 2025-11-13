今天東北季風增強，水氣仍偏多，桃園以北有大雨機率，尤其基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨；北台灣偏涼，整天氣溫在20至26度，其他地區約21至28度。氣象專家吳德榮表示，下周一（17日）入秋最強冷空氣南下，下周二、三（18、19日）低溫將創新低，苗栗以北下探12度，台北氣象站也會降至15度，直逼大陸冷氣團等級。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天東北季風略增強，北台灣氣溫稍降，北部及東北部有局部降雨；其他地區天氣好轉，中南部白天微熱、早晚涼，今北部20至26度、中部21至32度、南部20至32度、東部22至27度。

下周一入秋最強冷空氣南下，各地氣溫下降，明顯轉冷。（中央氣象署提供）

明天（14日）仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，基隆北海岸、宜花地區偶有局部短暫雨機率；周六、日（15、16日）東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨，北部氣溫回升，中南部白天偏熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面有降雨機率，各地氣溫下滑，明顯轉冷；下周二逐漸轉乾，氣溫持續下降。

吳德榮提醒，下周二晚上至周三清晨北部將創入秋以來最低溫，苗栗以北下探12度左右，台北氣象站也將降至15度左右，定義上仍屬於東北季風，不過冷空氣強度直逼大陸冷氣團（氣溫14度以下）。下周三白天起東北季風減弱，天氣穩定、氣溫逐日回升。