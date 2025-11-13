副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表演說，不料一名陳姓男子在網路發文稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元」，才換來演講，昨（12）日回台時在桃園機場被警方攔下。詭異的是，陳男在國外時人明明好好的，回台時卻坐輪椅，背後原因也曝光了。

陳男日前在Threads發文，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府澄清為不實訊息貼文，刑事警察局已下架該篇不實訊息，並依法調查偵辦相關錯假訊息。

警方確定陳男涉嫌散播不實言論，掌握他昨天下午從日本飛抵台灣，下機後在證照查驗台將他攔下，配合製作筆錄釐清案情。對此，陳男強調他只是轉貼別人的反串文，光是「法國BBC」就很離譜，痛批會當真的人，「真的腦子有問題！」他認為這是正常人都看得出的政治反串文，只是覺得太好笑必須要轉發。

網紅四叉貓在Threads發文指出，陳男昨天下午3點多，在桃園機場出境大廳被用輪椅推了出來，為此忍不住質疑：「他在日本玩到處打卡都好好的，怎麼回到台灣就坐輪椅呢？」根據《自由時報》報導，陳男因為在日本扭傷腰部，回台時才會坐輪椅現身。

據了解，總統府已報警處理，刑事局表示陳男貼文並非事實，已涉犯《社會秩序維護法》第63條規定，散佈謠言，足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。