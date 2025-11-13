資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。

徐亨凌晨時突然在臉書發文吐露無奈心聲，他表示這幾年歷經破產、生病、離婚（淨身出户）以及母親病逝，無疑是把人生最坎坷的事情都遇過一輪，目前活著的意義，只剩下「努力還債」，接著透露近年消失在螢光幕前的原因，「完全沒通告，已經好久沒有演藝工作」，對此，他認為跟時代演變有關聯：「現在是全面性的網路自媒體時代，網紅賺的都比藝人多，廣告也大量湧入網路」。

徐亨強調這幾年一直在找尋如何在演藝圈生存的方式，畢竟要朝全方面發展，做起來並非容易之事，接著語帶無奈表示：「活得好累，但是又奈何，無可奈何，只能一直為自己加油打氣，努力的活著，加油吧」。

徐亨語帶無奈表示活得好累。(圖／李開明攝)

眼見徐亨心情陷入谷底，網友紛紛留言打氣：「上天替你關上一扇門，會幫你開啟另一扇窗，時機到來所有願望都能成真」、「你是最棒的，一定要繼續堅持下去，相信自己」，對於所有人的關心，徐亨也一一按讚回應。