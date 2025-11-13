美國聯邦政府停擺已經超過40天。繼參議院周一晚間通過一項臨時撥款法案並送交眾議院後，眾院多數黨領袖Steve Scalise周三表示，他預計眾院將在美東時間晚間7點（台灣時間周四上午8點）左右，對該法案進行表決。

周三收盤，道瓊指數漲326.86點或0.68%，報48,254.82點。標普500指數漲4.31點或0.06%，報6,850.92點。那斯達克指數跌61.84點或0.26%，報23,406.46點。費城半導體指數漲102.43點或1.47%，報7,082.13點。

高盛（收漲3.54%）、摩根大通（收漲1.52%）和美國運通（收漲0.74%）走高，給道瓊指數帶來提振。三檔金融股都創下盤中新高。其他政府重啟受惠股，如開拓重工（Caterpilla），亦受到追捧。

標普500指數11大類股，以醫療類股漲1.36%，表現最佳；其次為金融類股漲0.90%。能源股跌1.42%，表現最疲弱；其次為通訊服務類股跌1.18%。

重磅股跌多漲少，微軟漲0.48%、蘋果跌0.65%、輝達漲0.33%、Alphabet跌1.58%、亞馬遜跌1.97%、特斯拉跌2.05%、Meta跌2.88%。

投資人對AI熱門股估值可能過高仍感擔憂，超微雖飆升9%，但甲骨文、Palantir Technologies等其他AI股下跌。

超微周二宣布，在未來5年內，其資料中心晶片年營收將達到1000億美元，且獲利將實現倍數成長。

思科收漲3.14%，報73.96美元，盤後大漲超過7%，該網路設備大廠上季營收獲利以及本季與全年展望均優於預期

費城半導體指數成分股，以超微漲9%，表現最強勢；其次為類比IC大廠亞德諾半導體（Analog Devices）漲3.44%。被譽為「小輝達」的AI伺服器高速連接解決方案供應商Astera Labs下挫5.83%，跌幅最大。

台股ADR方面，台積電跌0.55美元或0.19%，收在290.62美元，換算台股價格為1805.85元。聯電跌1.90%、日月光漲0.07%、中華電信漲0.73%。鴻海展望報喜，ADR大漲5.74%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.46%。

標普500指數上漲與下跌股票數比為1.5：1。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計172億股，過去20日均量為205億股。