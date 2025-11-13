屏東縣警局東港分局崁頂分駐所於前天（11日）接獲運將報案，指稱載到疑似車手的可疑人士，經運將告知行駛路線，警方立即派遣線上警力攔查車輛，現場查獲甫收取完詐騙贓款之陳姓車手，隨即帶案偵辦。

內政部警政署訂有「民眾檢舉車手獎勵核發原則」並自今（2025）年7月1日起正式實施，民眾如提供檢舉車手線索，或協助警方緝捕到案，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分者，每案可獲1萬元獎金

東港分局警方打詐宣導展現成效，跨域結盟立即逮捕車手。（翻攝畫面）

。

屏東縣政府警察局甘炎民局長知悉有熱心民眾協助查獲車手後，立即趕赴東港分局崁頂所勉勵員警工作士氣，並頒發破案禮盒感謝提供線索的「打詐」運轉手。

東港警分局表示，詐騙集團為製造斷點，常以計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，因此，計程車司機們也是打詐工作中重要的一環，呼籲司機如遇可疑乘客應立即通報警方，車手由我們來抓，獎金由您來領。

東港警打詐宣導展現成效。（翻攝畫面）

東港警分局將持續與宗教團體、金融業、營造業、計程車行、金融保險、批發零售、住宿餐飲、百貨與超商業者等百工百業結盟，透過各行各業的專業知能，主動發掘詐欺犯罪情資並提供警方偵辦，杜絕詐騙產業鏈，全力「屏安護民」。