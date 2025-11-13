51歲鄭姓男子日前在牛寮溪附近山區迷路，因體力透支無法脫困，急需救援。（警方提供／紀爰高雄傳真）

高雄田寮區51歲鄭姓男子日前在牛寮溪附近山區迷路，因體力透支無法脫困，急需救援，他的家屬得知後先幫忙打電話求救，但訊號不佳，說不清楚鄭男所在地；後來警消獲報，先透過消防定位系統，判斷鄭男的大概方位，再循線地毯式搜山，經過5小時努力終於找到鄭男，還好他意識清楚、生命穩定，送醫無大礙。

警消指出，鄭男家屬在8日晚間10時先打電話向其他單位報案協尋，但訊號不佳、斷斷續續，無法得知鄭男所在地。9日上午警消獲報撥打鄭男電話，並透過消防隊定位系統，終於得知所在位置於田寮區牛寮溪周遭，依通聯線索與地形特徵研判方向，全力展開地毯式搜索。

期間，巡佐吳旭玄、警員林郁翔騎機車深入林木茂密的無名野徑搜索，沿途山區道路崎嶇難行、雜草叢生，部份林道更崩壞中斷，員警不畏艱險，以徒步方式翻山越嶺搜山，最終在午後成功尋獲倒臥於山林間、體力不支的鄭男，立即給予飲水並協助脫困，隨後由救護車送醫，鄭男脫困後對員警及消防人員的協助深表感謝。

警方呼籲，民眾入山應結伴同行、事前規畫路線，攜帶足量飲水、保暖衣物及行動電源，出發前務必告知家屬行程及預計返家時間，並可利用手機定位分享功能。若不慎迷途或身體不適，應原地等待並立即撥打110或119，以利搜救單位迅速掌握位置、縮短救援時間。