南亞科因記憶體市場供需吃緊、報價上揚，股價一路走強。台塑、台化、台塑化繼10月28日首次各處分南亞科2.5萬張、合計套現74億元後，第二次處分1.8萬張亦已全數完成，三家公司成交均價分別為145.23元、145.85元及145.09元，各約回收26億元，合計再進帳78.5億元。處分後三家公司持股比率同步降至9.4176％，並已宣布啟動第三次處分計畫，預計各再出售1萬8,972張南亞科股票，以持續強化財務結構與提升資金運用效率。

法人指出，台塑四寶近期吸引買盤回流，主要來自兩大題材疊加：其一是DRAM漲價帶動南亞科股價強攻，使記憶體族群成市場亮點；其二是台塑、台化與台塑化趁股價高檔連續三輪調節南亞科持股，前兩輪已合計套現逾150億元，市場預期相關業外收益將挹注第4季獲利、進一步改善財務體質。

另外，南亞本業受惠AI伺服器、高速傳輸需求帶動高階電子材料與玻纖布出貨暢旺，營運體質轉佳，再加上南亞科帶來的處分收益效應，促使市場重新評價台塑集團整體資產價值。