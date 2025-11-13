台北市8旬劉姓婦人疑因年老力衰、心力交瘁，悶死癱瘓50年兒子，一審判刑2年6月，而3名法官也發出建議，建請總統考慮依《赦免法》規定特赦。民眾黨前黨主席柯文哲13日分享台師大文學院長須文蔚文章，並表示「我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」

柯文哲13日上午分享須文蔚臉書文章，表示「法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」台北市一名80多歲的老母親，照顧重度身心障礙的兒子超過50年，在自己的體力撐不下去之後，動了「讓兒子早點離開」的念頭，太多長照悲歌都有這樣的痛苦結局，法院判決認定她的行為「情堪憫恕」，並建請總統特赦，判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。

柯文哲提及，經過一年的羈押禁見，自己更堅信「司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓」，當一位老母親在愛與絕望之間崩潰時，大家看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，以及台灣長照體系的缺口。

柯文哲指出，「當我老了，希望自己怎麼被照顧？」這是每一位國民都該面對的現實提問，如果制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出那種令她自己最痛苦的決定，「社會不能給予幫忙，現在還要懲罰這位母親嗎？我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」

根據一審台北地方法院判決書，老婦與兒子住在台北市松山區，兒在嬰兒時期因因腦膜炎引發小兒麻痺，從此癱瘓在床，領有極重度身心障礙證明，無法自理生活，仰賴母親照料至少50年。

判決書顯示，老婦於民國112年4月底確診新冠肺炎，並自行隔離在房，但由於老婦心臟裝有支架又曾跌倒骨折，在自認身體不佳且年事已高，而兒子無起色時，老婦深感心力交瘁，並於同年5月12日趁看護離開兒子房間，將裝有新台幣1萬元紅包袋塞入兒子口中，該兒因呼吸道阻塞而窒息死亡。

判決書提及，外籍看護發現老婦不見蹤影，欲進入兒子房間找尋時，發現房門已上鎖，便從家中陽台看見老婦在兒子房間內哭泣，並通知其他家屬後，老婦隨即報警自首。

一審認為，該兒自幼患有極重度身心障礙，領有身心障礙證明，無法自理生活，老婦承受常人難以承受的負擔及壓力將其扶養長大，悉心照料長達50年；從兒子相驗照片顯示，長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，可見老婦長年費心照料。

一審審酌，本案無法與一般恣意剝奪他人生命者情況等同視之，即使依自首減輕刑度，最低刑度仍為5年，依一般國民生活經驗與法律感情，仍有情輕法重而堪以憫恕之處，依《刑法》59條規定酌減其刑，最終依殺人罪判有期徒刑2年6月。

不過，一審合議庭也提到，本案上述極其特殊而複雜動機，難想像老婦會對他人再犯殺人或傷害等犯罪，本案既然不論從應報、一般預防及特別預防等刑罰目的而言，均無執行宣告刑之必要，考量老婦犯罪的情形又有顯堪憫恕之處，「本院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦」。

而分享判決書的須文蔚也說，盼網友分享該篇文章，同意3位好法官的看法，「建請總統，考慮依《赦免法》規定，特赦劉媽媽。」法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓「合情、合理、合法」三者合一的道路。

須文蔚認為，劉媽媽的案件不是一起簡單「殺人案」，而是50年沉重照護下，一個家庭的無聲崩潰，該絕望已遠超個體的負荷，成為整個社會必須正視的集體困境，期待國家真正建立安全網，接住每一個絕望的照顧者。