台灣不時發生天災，為強化都市更新與防災重建政策，新北市政府11月10日修正公告「防災專案計畫」（防災2.0），將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，以確保防災專案計畫資源聚焦於真正有居住安全疑慮的地區。

新北市重視防災都更，率全國之先推動都更三箭政策，將政府資源集中、優先推動危險建築物重建，自民國107年起陸續推出防災都更1.0、防災都更2.0，並滾動檢討。113年配合0403花蓮強震擴大適用對象，增加震損合法建物，將同意門檻降為80％。

修法新增建物投影比條件，若合法建築物投影比率未達四分之一，僅得以該合法建築物投影面積4倍為適用範圍。（新北市都更處提供）

114年中調整申請程序以增加整合彈性，目的是為落實防災計畫，而修法除將無作住宅使用者排除適用外，並新增建物投影比條件，若合法建築物投影比率未達四分之一，僅得以該合法建築物投影面積4倍為適用範圍。

新北市府指出，修法後因計畫內容更加明確具體，可減少爭議與審查負擔，促進計畫執行公平、透明，達成以居住安全為核心的防災都市目標。

新北市都市更新處長康佑寧表示，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，讓市民能依照社區需求選擇適宜方式來推動重建作業。

在防災都更部分，截至114年11月4日止，已核准26件，另外7件審議中，期望透過各區防災都更成功的案例，促成更多海砂屋加速重建提升居住安全，本專案計畫期限至116年8月31日，希望有需求的社區能把握機會。