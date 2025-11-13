新竹縣政府「2025森遊竹縣皮皮獅探險隊」登山健行活動於10月底圓滿落幕，為期4個月的挑戰掀起全民登山熱潮，吸引近1.9萬人次參與，縣府統計，女性參與者比例略高於男性，而年齡層以50歲至60歲的山友佔比最高，完登人數達1292人，創下活動舉辦4年來最高紀錄。

縣長楊文科表示，「森遊竹縣」自民國111年開辦以來，已累積吸引超過7萬人次參與，成功打造出新竹縣最具代表性的運動觀光品牌。完登人數從第1年的1007人逐年成長至今年的1292人，顯示竹縣多樣化的步道魅力與活動設計深受肯定，也見證全民走入山林、親近自然的風潮。

縣府交通旅遊處長陳盈州指出，根據活動數據統計顯示，活動成功帶動了不同族群的健行風氣，女性參與者比例略高於男性，而年齡層以50歲至60歲的山友佔比最高，顯示竹縣步道適合全年齡挑戰。

今年特別新增「隱藏版路線任務」，挑戰者必須在完成10條步道後，才能解鎖尖石鄉海拔較高的司馬庫斯巨木步道路線，共計吸引超過570人參與，完登者中將近5成成功挑戰隱藏任務，展現山友們對於探索高難度祕境的熱情與堅強實力。

此外，完成隱藏任務者可獲得竹縣超人氣吉祥物皮皮獅玩偶，也成為山友間熱門收藏。今年參與者以北部地區為主，新竹縣在地山友佔比27％最高，其次為新北市20％、桃園市14％，還有來自台北、台中、彰化及南投等地的山友，顯示「森遊竹縣」已成功在山友間建立健行品牌形象。

陳盈州說，活動雖已告一段落，不過新竹縣的山林步道仍隨時歡迎民眾探索體驗，縣府未來也將持續規劃更多元、友善的登山活動，讓「森遊竹縣」成為國人親山近水的最佳選擇。