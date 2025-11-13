中華郵政公司配合政府普發現金政策，發揮服務據點優勢，提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」管道，12日登記入帳已發出374萬2947筆，17日開放全國3180台ATM辦理、24日開放郵局臨櫃領現。中華郵政特製精美紅包袋，贈送給臨櫃領線的民眾，另舉辦抽獎活動，總價值達270萬元。

中華郵政表示，普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，17日起全國3180台郵局ATM提供全天候服務。有16家銀行開放ATM辦理，但只有郵局24日起開放臨櫃領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間辦理。

中華郵政13日舉行「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，圖為郵局ATM開放「ATM領現」，提供全天候便利領取服務（示意圖）。（陳俊吉攝）

其中，光復地區有2個郵局都會在第一個月開放周六日領現，光復富田一直都在營業，但光復郵局因為馬太鞍溪堰塞湖關係整修中，將於12月1日開始恢復原址營業。

民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證）。

中華郵政配合政府普發現金政策，24日起開放郵局臨櫃領現。（陳祐誠攝）

為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，郵局將於11月24日至29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理。

根據2023年普發現金6000元的經驗，中華郵政推測會有412萬人臨櫃領現，120萬人透過ATM操作。

配合臨櫃領現，中華郵政特別以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。

中華郵政另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃領現獎品總價值150萬、登記領現總獎品價值120萬。