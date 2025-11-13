國軍在執行鳳凰颱風蘇澳水患救災時，陸戰隊AAV7兩棲突擊車在夜間涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛，行政院長卓榮泰雖霸氣喊話車主與官兵「壓壞的兩部車子不用擔心，至少我跟顧部長一人（賠）一部都沒問題」。但政治語言的背後，還是要回歸法律層面。民眾面對自己的財產，在公務人員執行救災時遭到損失，能否透過國賠訴訟獲得賠償？《中時新聞網》就帶讀者逐步分析國家賠償要件與程序，保障公務員與民眾權益。

從目前初判本案發生狀況，蘇澳鎮11日下午起因豪雨導致淹水，部分地區甚至將近一層樓高，國軍在夜間受命出動甲車救援受困民眾。這時必須釐清的是，民眾車輛當時是否「合法」停放在道路?現場車輛是否沒入水中而導致甲車駕駛無法辨識?夜間照明是否足夠?現場視線是否良好?綜合以上狀況，可以來檢視是否合於申請國家賠償。

民眾請求國家賠償之要件為何?

民眾請求國家賠償之要件為：公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利，或公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害（國家賠償法第2條第2項規定參照）；或公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體人身自由或財產受損害（同法第3條第1項）。如符合上開要件，民眾即可請求國家賠償。

提國賠要符合以下三要件

1. 公務員或執行機關有違法或明顯過失

2. 損害是該行為直接造成的

3. 導致民眾財產受損

災害國賠有兩大侷限性

（一）災害難以歸責：由於科技有限，災害具有某程度的不可預測性，所以有時難以在「事後」對公務員追究其「事前」決策違法之責。

（二）因果關係難以認定：災害的成因多半眾多，如何回溯源頭，指責損害是因為特定公務員或特定公有公共設施之疏失所致，在專業人士來認定即有困難，更何況一般人民？

是否能請領維修費?

1. 提出維修報價單/收據

2. 提出保險公司定損表

3. 提出照片證明、警方筆錄及監視器影像

實務上法院判決准許要件

1. 車輛為高價車、進口車、豪車

2. 車體受到嚴重損傷

3. 車主有出售規劃，或是事故後明顯影響交易價值

如果符合上情，法院教義傾向認定車輛已受到永久性市值損失，有機會酌情判準「車輛價值折舊賠償」。