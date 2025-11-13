消息面：

●美國總統川普下令駐外大使館和領事館在簽證審審中，收緊對申請人健康狀況和財務能力的評估，這表示，患有糖尿病、肥胖或經濟能力較差的外國人未來恐將更難取得美國簽證或長期居留資格。

相關規定列出可能被拒簽的慢性疾病包括肥胖、高血壓、心血管疾病、代謝或神經系統疾病、憂鬱與焦慮症等，稱這些疾病可能給美國造成高昂的醫療成本。此外，相關規範也要求駐外使領館審查申請人的銀行帳戶、資產、投資和退休金等財務狀況，以及年齡、教育背景、專業技能、英語能力和是否曾使用過公共援助等背景，以評估入境後是否將依賴美國的公共福利。美國國務院發言人Tommy Pigott表示，川普政府此舉旨在確保移民不會造成納稅人負擔。

●白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，聯邦政府關門將影響第四季國內生產毛額（GDP），預料成長率介於1.5%～2%，而今年經濟估將成長約2%。他並認為聯準會不太可能在12月會議一口氣降息50個基點，但應該會降息25個基點。在談到鮑爾即將於明年卸任時，哈塞特表示，如果川普總統提出要求，他本人顠意接任聯準會主席。

●亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他傾向於聯準會應維持利率不變，因為通膨仍是較大的風險。此外，在美國總統川普試圖擴大對聯準會的影響力之際，政策立場偏向鷹派的博斯蒂克宣布他將在2026年2月28日任期屆滿時退休。

●白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周三表示，政府關門可能對政府數據的收集能力造成持久性的損害，美國政府可能永遠不會發布10月消費物價指數（CPI）和非農業就業報告。萊維特並表示，民主黨人是此事的始作俑者，

●美國眾議院宣布，下周將就是否公開川普涉及艾普斯坦性犯罪醜聞的相關文件進行表決。

●美國財長貝森特周三接受福斯新聞訪問時表示，川普政府正在研擬對年所得不到10萬美元的家庭發放2000美元「關稅紅利」，但目前尚未做出決定。

●周三國際原油價格反轉走跌，布蘭特期油重挫2.45美元或3.76%，收在每桶62.71美元。美國WTI期油大跌2.55美元或4.18%，收在每桶58.49美元。石油輸出國組織（OPEC）發布最新報告指出，隨著 OPEC+持續增產，明年全球石油供應與需求料將達成平衡，一反之前提出的供應短缺預期。

●市場看好美國政府開門後發布的一系列經濟數據將有利於聯準會在12月再度降息，周三黃金現貨價格上漲2%，報每盎司4208.98美元，創下10月21日來新高價。12月期金漲2.4%，收在每盎司4213.60 美元。美國公債殖利率走跌，亦給金價帶來提振。