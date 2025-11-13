台東市湧泉公園一度乾涸見底，昔日「人魚共游」景象不復見，所幸市公所鑿井注水有成，今年暑假前重新開放，戲水人潮明顯回流。不過，市民代表王泰捷認為「還有進步的空間」，建議每周三休園日開放搜救犬訓練；公所回應，將先行調查接受度，再研議是否於小池區試辦。

湧泉公園繼夏季重新啟用後，大、小池區穩定維持120公分、80公分的戲水深度，目前持續開放冬泳。王泰捷在市代會質詢時表示，周三休園日不妨開放搜救犬訓練，協助搜救犬隊進行必要的水域訓練。

王泰捷指出，台東縣消防局豐田分隊設有搜救犬小隊，犬隻活動量大，游泳訓練可增進心肺功能，有助搜救任務執行，且在訓練前會先完成清潔及如廁，下水後全程依照指令動作，不會有隨意便溺的疑慮。

他提到，經盤點現有可供水域訓練的場地，多有限制，例如活水湖有民眾顧慮人犬共游、溪水可能有水蛭寄生、海域風險較高、一般泳池添加漂白水不適合犬隻使用。

市公所公園路燈管理所長葛時君表示，湧泉公園條件確實適合搜救犬訓練，但須尊重民眾感受，將先行調查接受度，再評估是否以試辦方式開放小池供搜救犬訓練。