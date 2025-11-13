近日媒體報導，柬埔寨太子集團在台涉洗錢、詐騙案，疑在台北101大樓設辦公室、招待所。對此，台北101董事長賈永婕今(13日)上午發文回應，表示知道此事後十分震驚，第一時間做了內部檢討，她指出「當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，一切文件、資料都完全合法」，但沒想到表面合法的公司，竟涉及跨國詐騙案。

賈永婕今發文表示：「太子集團的跨國詐騙案震驚全球，他們在台灣擁有多處豪宅、跑車，旗下子公司天旭國際的辦公室還設在台北101。一時之間，大家對於為什麼 101 會有詐騙集團的子公司，也產生了很多疑問與質疑。」她認為自己責無旁貸，立刻和同仁檢討了相關流程，發現這間公司是西元2017年簽約、2018年完成裝修進駐台北101大樓。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

該公司表面看來沒事，未料涉及詐騙，賈永婕坦言沒有想到這些每天準時打卡上、下班的工程師，做的事情竟是執行詐騙，「這讓人又震驚又憤怒，也更清楚地看到——這已經是一場新的『智慧型跨國犯罪』，不是傳統企業能單靠自己防範的。」

最後，賈永婕說，台北101身為國家門面，但他們其實無法像檢警一樣有能力和資料調查租戶背景，只能依公開資訊查核，對待訪客也是以最高規格在防堵。她呼籲：「是否能由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。」也表示會用實際行動加強管控、繼續守護台北101。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。