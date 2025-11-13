近日大陸河南省洛陽市雞冠洞景區，一名72歲的清潔員趙大爺，因拍攝宣傳影片時，不小心口誤讀錯台詞，把「寶子們」說成「傻子們」，而在大陸社交媒體微博、小紅書上爆紅，也成功帶動了景區的觀光人潮。不少網友都認為，趙大爺帶有口音的台詞樸實又真誠，紛紛慕名而來，在景區尋找趙大爺合影留念。

綜合陸媒《海報新聞》、《日照網》報導，在河南洛陽的雞冠洞景區，一名72歲的清潔員趙大爺在拍攝宣傳影片時，因頻頻出現口誤、忘詞等「反差萌」，引起許多網友關注。只見白髮、白眉的趙大爺，在介紹景點時帶著河南方言口音，不小心把「來旅遊吧，寶子們」，口誤說成「來旅遊吧，傻子們」，也讓攝影大哥急忙更正「是寶子們、寶子們」。

此外，趙大爺也在介紹溶洞的石柱、石塔時，不小心「脫稿」把景區特色「天然大空調，不冷很暖和」，說成「很冷不暖活」。看似不按常理出牌的宣傳影片，趙大爺卻用純樸和真誠擊中大家的心。影片在網路發酵，更帶動了整個景區的觀光人潮，成為最有效的宣傳廣告。

影片在網路爆火，也吸引不少網友討論熱度。（圖／小紅書）

至於拍攝該影片有沒有講稿，趙大爺則自信表示「工作人員一說我就記住了」，表示自己到景區的不同景點時，「想到哪就說到哪」，完全是現場發揮。

景區工作人員張經理則表示，趙大爺是住在景區附近的居民，平時負責景區的整潔工作，由於年齡的原因，趙大爺確實不小心會說錯一些台詞，但趙大爺總會謙虛回應「腦子轉不過來」。

由於景區的宣傳部門，考慮到現在的年輕人普遍喜歡「玩梗」，就將大爺拍攝的影片上傳網路，沒想到卻廣受好評，除獲得大量網友的有趣評論及轉發，也帶紅了整個景區的觀光淡季，不少遊客也慕名而來，在景區內尋找大爺合影留念。

據景區官網顯示，雞冠洞位於河南洛陽欒川縣城，因洞口形似雞冠而得名，清代《欒川縣志》已有記載。雞冠洞屬天然石灰岩溶洞，洞中四季恆溫18℃，被譽為「自然大空調」。

此外，洞內發現多處古代人類活動遺跡，包括宋代錢幣、明代瓷片等，證明歷史上曾有人進入探險。當地民間流傳著許多關於雞冠洞的神話傳說，最著名的是「金雞報曉」的故事。