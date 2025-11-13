曾入圍金馬獎、金鐘獎的知名動畫公司「砌禾數位動畫」民國109年12月11日遭駭客以「LockBit」加密重要電腦資料並勒索，導致因無法如期交付作品給客戶而損失近千萬，負責人王俊雄為此怪罪當時在公司擔任副總經理的陳姓前妻沒買防毒、防火牆，提告求償994萬餘，被新北地方法院以兩件事沒有相當因果關係駁回。

砌禾數位動畫指控，公司與多家日本知名遊戲廠商如SQUARE ENIX（遊戲太空戰士系列）均有合作關係，而陳姓前妻原本在公司當副總經理，處理契約審閱簽核、人事簽核等管理職。109年12月11日公司遭境外駭客攻擊內部網路並散布勒索軟體LockBit，公司重要電腦檔案被駭客加密勒索，造成當時進行的6項專案無法如期交付、或是必須加班趕工所付賠償金，加上駭客解碼器的價值8000美元比特幣、緊急備用硬碟36萬餘、額外加班費4萬餘萬餘等，公司2月內虧損至少994萬餘。

砌禾數位動畫稱，事發後公司向負責公司資安的資訊公司提告，但審理時才知道當時審定合約的前妻對於資安公司詢問是否購買「系統管理-防毒」與「網路管理-firewall」一事沒有簽核，認為沒有建立應建立的資安系統與防毒軟體安裝是前妻的問題，因此向前妻提告求償994萬餘。

陳姓前妻則以駭客適用員工帳號入侵電腦系統，當年攻擊4次後才在12月成功，但駭客是透過員工帳號密碼登入系統入侵，並非一般惡意程式或病毒自外部滲透，縱使有設置資訊安全防護與防毒機制，也難以辨識或阻斷此類行為，認為設置資安防護與駭客是否成功侵入並造成損害沒有因果關係。

法官認為，即使陳姓前妻當時買了防毒軟體、防火牆等，是否就可防免駭客入侵仍有疑慮，加上資安公司證稱砌禾數位動畫被勒索軟體入侵有多種原因，難以認定陳姓前妻是否買防火牆等和電腦被入侵有相當因果關係，駁回砌禾公司請求。