第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正在巴西貝倫舉行，將討論各國提交第3次國家自訂貢獻（NDC3.0），聯合國秘書處公布報告顯示，依各國提出NDC計算，到2035年全球排放量將下降10％，環境部表示台灣NDC3.0提出減碳38％±2％展現出高度企圖心。學者則認為，減碳目標有誠意但能力不足，未來仍需排除外界對於風電及太陽能疑慮，也建議提早更新國家碳排放量資訊，以利追蹤、檢視氣候政策達標情形。

台灣科技媒體中心今日舉辦「全球碳預算報告」線上記者會。

針對台灣提出NDC3.0，中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄認為，政府提出2035年減碳38％有一定誠意，但能力不太足，目前仍有很多能源問題需要突破，先以天然氣取代燃煤是不得已的方式，長期希望公私合作加速發展綠能，排除外界對於風電及太陽能疑慮，這是很大的挑戰。

他也提到，即便台灣達到淨零，對減緩全球暖化貢獻不大，但仍會承受暖化的風險，台灣更應重視調適，強化耐災能力。

國立台灣大學氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，按照2035年減碳38％規畫，台灣到2050年僅能減碳80％，已與法定目標產生落差，他認為減碳目標應提升至52％，但執行落差問題更大。

他舉例，若要達成2035年減碳38％，綠電發電占比應達36％，其中離岸與光電需達到33％，然目前光電年度裝置容量退到2018年的水準，是相當大的警訊。

趙家緯強調，台灣需要即時碳排放量監測跟分析，儘管環境部每年均公布「國家溫室氣體排放清冊報告」，分析的卻是2年前的碳排放量，例如台灣要等到2034年才能知道2032年減碳32％±2％是否達標，但德國、大陸等國隔年第一季就會針對前一年碳排放量進行推估，呼籲環境部即早更新「國家溫室氣體排放清冊報告」。