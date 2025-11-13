影音串流平台Disney＋今（13日）在香港迪士尼樂園酒店舉辦「Disney＋ Original Preview 2025」發佈會，公開多部亞太區原創新作，池昌旭除為熱播韓劇《操控遊戲》與都敬秀（D.O.）一同現身外，更驚喜宣布將與有「福岡第一美少女」之稱的日本女星今田美櫻，共演日韓合作愛情劇《Merry Berry Love》。

池昌旭近年多次與Disney＋合作，包括《惡中之惡》、《江南 B-Side》，他表示：「能夠與Disney＋合作，我感到非常感謝，同時也深切地感受到肩上的責任。」都敬秀則笑著附和：「我個人覺得Disney＋真的超棒！」

池昌旭（右）和都敬秀現身宣傳《操控遊戲》。（Disney＋提供）

在《操控遊戲》中，池昌旭飾演一名被誣陷為強姦殺人犯、因而入獄失去一切的男人，他苦笑說：「這部戲我從頭到尾都很累啊。」都敬秀則打趣地回應：「昌旭哥真的辛苦了！」他也談到首次挑戰反派角色的心情：「拍攝時我希望觀眾能真切地感受到『這傢伙真壞、真讓人討厭』的情緒。」

至於明年將上線的《Merry Berry Love》，劇情講述池昌旭飾演一名歷經挫敗、前往日本偏遠小島重新開始的韓國設計師，並在當地邂逅今田美櫻飾演的草莓農女，展開一段跨越國界、性格迥異的浪漫愛情故事，目前正於韓日兩地同步拍攝中。

池昌旭表示：「角色設定本身就很有趣，我一直想在日本拍戲，接到邀約後覺得這會是一次非常有意思的合作，也期待與今田美櫻的默契。這部作品以人性與愛為主題，而愛如何跨越文化障礙，是值得關注的看點。雖然這是我第一次參與跨國合作，有點緊張，但因為準備得很用心，所以非常期待。」

今田美櫻則透露：「雖然語言上有些挑戰，但劇中描寫的是兩個人被彼此吸引、想更了解對方而墜入愛河的故事，我努力表現出那份想真誠溝通的心情。池昌旭星期日就要進組，我自己也很喜歡韓國愛情劇，很期待在現場與他對戲。」