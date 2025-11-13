芬普尼蛋風暴延燒，食藥署長姜至剛近日在記者會上提醒，60公斤的成人一天吃100顆蛋才會急性中毒。民進黨立委林淑芬說，我們要的食品安全標準絕對不是急性中毒、慢性中毒，而是要好好管理源頭，食藥署若知道怎麼養雞，就知道風險高低，不應高舉「不科學」拒絕更多管制手段；國民黨立委邱鎮軍則回顧，姜署長上任以來，每次出問題都告訴大家不會死、不會中毒，食藥署一而再，再而三地挑戰人民的信任。

民進黨立委林淑芬（左）指出，若食藥署知道知道怎麼養雞，就知道風險高低，不應高舉「不科學」，來拒絕更多管制手段，呼籲署長拋棄學者身分，進行源頭管控、重建生產管理、加強查驗，這都是責無旁貸要執行的項目。（翻攝取自國會頻道）

林淑芬引述不具名毒物專家的說法指出，民眾擔心的不是只有「科學不科學」，還需要風險溝通。雞隻在籠飼環境下，環境清消不夠，身上有很多跳蚤，才需要噴農藥，但芬普尼蛋只有文雅一家嗎？老實說我們不知道，但民眾要的食品安全標準絕對不是急性中毒，也不是慢性中毒，而是要好好管理源頭，而且是有用、有效的。

「姿態很重要」，林淑芬認為，署長不能用學者姿態，認為立委、其他人都不科學，只有自己最科學。若食藥署知道怎麼養雞，就知道風險高低，不應高舉「不科學」，來拒絕更多管制手段，呼籲署長拋棄學者身分，進行源頭管控、重建生產管理、加強查驗，這都是責無旁貸要執行的項目。

邱鎮軍在質詢一開始，就點名「請安心署長上台」。他回顧姜至剛上任以來的食安事件，每次出問題都告訴大家不會死、不會中毒。面對福島食品，署長說「在日本吃得很開心」；面對萊豬，署長說「每天吃也健康無虞，從沒見過人中毒」；面對黑心大腸，食藥署拖了4個月才下架；而現在的芬普尼蛋，則是說60公斤成人一天100顆，吃一輩子才有問題。

「食藥署一而再，再而三地挑戰人民的信任」。邱鎮軍批評，沒有人想吃有毒的食品，身為署長，如果容許模糊、灰色地帶，整個體系就會爛掉。