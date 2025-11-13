美國聯邦政府關門影響到美國以外地區，據悉美國農業部官員缺席今（2025）年的中國國際進口博覽會（簡稱進博會），是2023年以來首度缺席，政府停擺導致美中錯失這次深入交流機會。

香港《南華早報》引述消息人士報導，在上海舉行的2025進博會於11月5日至10日登場，但礙於聯邦政府停擺，美國農業部官員缺席本屆進博會。美國食品與農業館（American Food and Agriculture Pavilion）於2023年在進博會開館，過去2年美方官員都親自飛到上海參加開幕儀式，同時與中國官員會晤，擴大美國農產品在中國的市場及銷售，今年是美國官員首度缺席。

消息人士透露：「要不是政府關門，他們現在就已經來到中國國際進口博覽會了，川普已經和習近平會面，中國也已經恢復採購。」

《南華早報》評論，美國官員缺席本屆進博會特別引人注目，尤其川普與習近平10月底才會晤，緩和美中數月來的貿易緊張，外界預期美國農產品出口商將利用美中關係緩解，是促進農產品採購的絕佳機會，但美方官員缺席，顯然錯失了官方交流機會。

本屆美國館一共有19個廠商參展，據上海美國商會，這19家企業包含美國州政府、農協會及中小企業，產品涵蓋牛肉、雞肉、葡萄酒、馬鈴薯、米、大豆、果乾、鹽、寵物食品、烘焙原料、保健品等。

2023年美國館開館時，一共有17個廠商參展，當年訂單超過5億美元；去（2024）年有14家廠商，現場銷售額超過7.11億美元。