在香港被稱為「無瑕疵」先生的歌手李克勤，2006年和港姐冠軍盧淑儀結婚，育有2子，最近盧淑儀突然無預警在IG分享父親宣布脫離關係的聲明，原來是盧淑儀的弟弟多次捲入債務問題，家人幫他還了上千萬債務還不夠，才讓盧淑儀的爸心死發布斷絕關係聲明。

盧淑儀昨(12日)曬出盧父臉書截圖，上面寫著：：「本人盧國輝特此聲明，本人自2025年11月12日即日起與兒子盧煜培Lo Yuk Pui 身份證號碼Z418XXX（2）正式斷絕父子關係。此後有關盧煜培之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人一概無關。」

李克勤和盧淑儀結婚17年。（圖／翻攝自lo_suk_yee_emily IG）

而盧淑儀也表示，因為弟弟債務問題困擾年邁的父母已久、備受煎熬，全家都竭盡所能地幫忙還債，幾乎也賠光自己積蓄，但看到弟弟並未修正自己個性，和家人協商後決定做出這個艱難的決定，希望媒體能理解他們處境，切勿打擾他們的家人，他們也不會再對此回應。經紀人霍汶希代李克勤回應：「對於家人因為這件事受到的困擾，我感到非常心痛，我完全支持及尊重岳父、岳母與我太太的決定」。

盧淑儀發文宣布父親跟弟弟斷絕關係。（圖／翻攝自lo_suk_yee_emily IG）

李克勤和盧淑儀1992年在港姐比賽中認識，當時李克勤擔任典禮司儀和表演嘉賓，在考驗佳麗們機智問答環節時，李克勤拿著假手榴彈，問如果拆彈專家要40分鐘後才到，盧淑儀該怎麼辦？沒想到盧淑儀露出燦笑說：「我會先幫你擦汗」，兩人可說是一眼定情，盧淑儀後來還獲得港姐冠軍、最上鏡小姐和20周年金輝大獎三項大獎。而盧淑儀婚後為了李克勤淡出螢光幕，當年結婚時，盧淑儀更放閃表示：「嫁給你是我的驕傲」，李克勤也逗趣回：「多說一點，我喜歡聽」，引來哄堂大笑。