苗栗第7處「田芯工坊」揭牌，助身心障礙者提升技能、融入社區。

苗栗縣第7處社區式日間作業設施「田芯工坊」，13日上午在苗栗市正式揭牌啟用。縣長鍾東錦表示，新據點將透過小作所模式，為身心障礙者在熟悉的社區中提供支持與成長空間，協助他們提升技能與生活品質。

由苗栗縣政府主辦、社團法人苗栗縣社會福利促進協會承辦的「田芯工坊」13日上午在苗栗市舉行揭牌儀式。縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠、多位議員及各界人士出席，共同見證新據點啟用。

苗栗縣長鍾東錦（右二）表示，田芯工坊揭牌為全縣第7座日間照顧據點，感謝社福協會及房東黃正旺提供舒適環境，讓身心障礙朋友獲得更好的學習與生活空間。（呂麗甄攝）

縣長鍾東錦表示，田芯工坊為全縣第7座日間照顧據點，感謝社福協會及房東黃正旺提供舒適環境，讓身心障礙朋友有更好的學習與生活空間。他指出，縣內約有2,000多位身心障礙朋友，設置社區式日間作業據點，可讓學員白天接受專業服務、晚上回家與家人共處，避免集中管理，提高生活自理能力與社區適應性。他強調，「希望每位學員在這裡能學習規律、增進技能，也能快樂生活，融入社區。」

苗栗縣社會福利促進協會執行長梅雯霞指出，田芯工坊服務對象為15歲以上、領有身心障礙手冊的學員，今年預計收10位，試營運已收3位，尚有名額。服務內容包括作業與職能訓練、情緒管理、藝術及園藝治療、生活自理學習搭車、購物、點餐及社區適應活動，協助學員未來順利進入職場。

梅雯霞表示，目前每位學員收費3,000元，涵蓋餐費與課程材料費。由於苗栗交通工具不足，部分學員需志工接送上課，她期盼縣府及中央持續提供資源，改善交通與班次不足問題，讓更多學員能便利就近學習。

縣府社會處表示，苗栗縣114年度社區式日間作業據點總獎助經費為2,446萬3,000元，其中「田芯工坊」中央補助268萬1,487元、縣府自籌7萬4,400元。社區式日間作業設施可依學員能力分級安排服務：重度障礙者可入住教養院；生活自理能力良好者可至日間據點；具作業能力者可進入小作所訓練，再循序進入庇護工場就業。縣府持續推動社區式服務，落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，讓每位身障朋友能在社區中選擇適合的生活方式。

民眾如有諮詢或申請需求，可洽社團法人苗栗縣社會福利促進協會，電話037-360336。