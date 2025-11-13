行政院今通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出編列270億元，其中分別為經濟部91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、行政院6億元、衛福部1億元與預備金15億元，上述歲出所需財源270億元，全數以舉債因應，並預留30億待未來滾動檢討。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，為加速重建復原工作，立法院10月31日三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限300億元，分期編列特別預算，條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立院同意延長。

行政院主計總處表示，預算會議初審決議編列250億元，惟因應鳳凰颱風災情，經洽各部會結果，新增需求水利設施15億元與預備金增列5億元，並依本條例規定整編本特別預算案，歲出編列270億元。

行政院長卓榮泰表示，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」提出特別預算案，總經費上限300億編列270億，協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾的生活儘速重回常軌。預留30億元額度以利後續滾動檢討各項工作項目的執行狀況，於必要時增列預算。

其中歲出部分計編列270億元，包括， 一、經濟部主管91億元，主要辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等所需經費。

二，交通部主管44億，主要是辦理馬太鞍溪橋搶修及復建工程、補助地方政府辦理公路、橋梁災害修復，及辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案等所需經費。

三，農業部主管43億元，主要是辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程、受災區域土地取得及造林工作、農業生產環境重建、專案休耕措施、農機補助等所需經費。四，環境部主管42億元，主要補助地方政府辦理災後砂土混雜廢棄物分類去化、災後一般廢棄物清除處理、環境復原及環保設施修復等所需經費。

五，內政部主管28億元，主要係補助地方政府辦理雨污水下水道清淤與相關工程、市區道路橋梁、公共設施緊急搶修、發給家園復原慰助金及辦理安置災民中繼屋等所需經費。

六，行政院主管6億元，主要係原住民族委員會辦理原住民族貸款、利息補貼、公共設施復建等，及行政院公共工程委員會辦理災後重建統籌協調業務等所需經費。

七，衛生福利部主管1億元，係補助醫事機構辦理建物災後復建及儀器災損復原等所需經費。八，預備金15億元。上述歲出所需財源270億元，全數舉借債務支應。

卓榮泰強調，今日院會通過預算案，要立即送到立法院，也請相關機關配合審議時程，積極跟立法院溝通、加強對外論述，爭取各界支持，讓特別預算案在最短時間內通過。