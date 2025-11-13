受到10月20日強風影響，台中市農產品、設備飽受損害。台中市農業局說，經中央公告今年1020強風農業天然災害現金救助地區，呼籲台中市硬質玉米、外埔區食用玉米、芝麻、塑膠布溫網室塑膠布（網）、龍井區芝麻、北屯區水平棚架網室整體結構嚴重受損損失率達20％以上農民，向受災土地所在地公所提出申請，申請時間從13日至26日止，逾期將不予受理。

農業局表示，市內硬質玉米、外埔區食用玉米、芝麻、塑膠布溫網室塑膠布（網）、龍井區芝麻及北屯區水平棚架網室整體結構因受到10月20日強風侵襲，造成硬質玉米植株傾斜倒伏及折斷、食用玉米植株折斷及葉片破損、芝麻出現植株倒伏、塑膠布溫網室、水平棚架網室則發生塑膠布破損及水平棚架網室損毀情形。

農業局說明，農業部昨日公告每公頃救助2萬8000元至20萬元不等，呼籲中市硬質玉米、外埔區食用玉米、芝麻、塑膠布溫網室塑膠布（網）、龍井區芝麻及北屯區水平棚架網室整體結構損失率達20％以上農民，從即日起至26日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災土地所在地公所提出申請，逾期則不予受理。

此外，農業局也說，除中央現金救助，依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，中市府加碼補助復耕資材每公頃2500元至3600元不等，協助受災農民盡速恢復耕作。