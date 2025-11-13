一名50歲患者長期聲音沙啞，相關檢查都沒有異常，經轉診後才發現單側聲帶不動，竟是肺腫瘤壓迫到神經。醫師提醒，聲音沙啞不是常見的癌症表現，但情況若超過2周未恢復，應及早就醫檢查與治療，以排除惡性疾病的可能性。

敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅在臉書發文表示，這名50歲患者聲音沙啞已有一段時間，但胸部X光均無異常，後來聽說胃食道逆流也會造成聲音沙啞，於是前往腸胃科就診，結果胃鏡也無異狀，轉診至耳鼻喉科才發現單側聲帶不動。

醫療團隊推測，這名患者在沒有麻醉的情況下，出現單側聲帶不動，可能代表有東西壓迫到神經，為他安排電腦斷層後，終於發現左肺有顆腫瘤。由於腫瘤位置被心臟與主動脈擋住，因此先前的影像檢查未能察覺。所幸患者未因多次檢查無果而放棄，仍積極找原因，最終及時診斷出肺部腫瘤，救了自己一命。

陳榮堅表示，聲音沙啞不是常見的癌症表現，民眾不用太過擔憂。中國醫藥大學北港附設醫院官網提到，聲音沙啞的常見原因包括良性聲帶疾病、喉部或甲狀腺惡性腫瘤，及其他神經性因素和系統性疾病，若超過2周沒有恢復，應及早接受喉科醫師的檢查與治療，排除惡性疾病的可能性。

陳榮堅也提到另一名40歲女子，因聲音沙啞前往耳鼻喉科看診，醫師研判是甲狀腺瘤所致，結果手術切除壓迫到神經的腫瘤後，她聲音沙啞的情況卻遲遲未癒，經耳鼻喉科和麻醉科醫師會診後，推測是麻醉導致的現象。

陳榮堅表示，據文獻統計，患者麻醉時氣管插管，其中約1成5至5成的人會發生短暫沙啞的現象，但大部分患者的聲音會在一周內改善，只是該名女性患者的情況較特殊，3個月後聲音才逐漸恢復正常。