微波爐加熱食物快速又方便，是每個家庭廚房必備的家電，不過不是任何食物都適合放進微波爐，尤其是海鮮，專家表示，海鮮微波後不只會使口感變乾、變柴，還會讓家裡瀰漫難聞的氣味，且難以消散，「絕對會後悔」；專家建議海鮮最好用烤箱或瓦斯爐覆熱，才能鎖住水分及香氣，維持原本的口感。

美國美食專家Creshonda A. Smith近日在當地網路媒體《The Takeout》撰文指出，海鮮剛出爐時吃起來完美無瑕，不過放到隔天可能就變得讓人難以下嚥，尤其是進微波爐加熱之後。

專家表示，海鮮微波後常常表面已經變熱，但中心還是冷的，當整個食材都確實加熱後，可能已經熱過頭，吃起來變得又乾又柴。

除了口感變差之外，用微波爐加熱海鮮還會讓整間屋子瀰漫難聞的味道，專家解釋，海鮮在快速加熱時，某些化合物的濃度會升高，飄出腥味，且要花一段時間味道才會散去，尤其在空間較小的環境問題更嚴重。

專家建議，海鮮比較適合用烤箱或瓦斯爐加熱，可以先用錫箔紙包覆食材，再放進烤箱烤，同時鎖住香氣及水分；若用瓦斯爐加熱，則要轉小火並蓋上鍋蓋，慢慢覆熱避免讓食材變得又乾又柴。如果必須以微波爐快速加熱，專家建議可以把火力設定弱一些，對食物口感的傷害相對較小。