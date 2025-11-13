黃敬文／台北報導

為宣傳民進黨立法院黨團所提出的「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱率黨團幹部，與民進黨政策會執行長吳思瑤一起在立法院議場門口大跳「全民福利舞」，力促因《財劃法》公式錯誤而無法使用的345億元，納入福利法案重新分配給國人。

鍾佳濱今日率領黨團副幹事長范雲 、副書記長林月琴 、副書記長張雅琳，以及吳思瑤共同跳起自編的「全民福利舞」；鍾佳濱表示，由於《財劃法》的公式錯誤，導致明年原本要分配給地方的345億元統籌分配稅款無法籌畫，雖然中央、在野黨皆預計提出《財劃法》修法補漏洞，但也無法因此將345億元撥給地方政府。

他說，因此明進黨團提出暫行條例，預計將這345億元運用於婦女產後照護津貼再加碼，坐月子政府補助10萬元；老年生活扶助金提升，國民年金月領8000元；勞退自提加送1％，每月最多500元、一年最多6000元。

鍾佳濱還開玩笑稱，黨團為宣傳345億全民福利，特別推出「全民福利舞，不是全聯是全民福利」，更稱如果真的修法成功，就請號稱「福利雄」的國防部長顧立雄也跳一下，因為國家不僅要充裕國防，對國內也要支持人民的福利。