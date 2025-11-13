斗六市公所將於民生南路兩側設置1.5公尺至2公尺寬人行道，沿線商圈店家今（13日）到縣議會向縣長張麗善陳情，路幅縮小日後將導致車流壅塞、商圈衰敗。張麗善表示，先前曾與市長決試圖協調但無結果，會持續溝通。市長林聖爵則回應，設置人行道市公所未來的目標，勢在必行。

斗六市民生南路商圈50、60店家今上午到雲林縣縣會拉白布條「公所溝通要充分、政策不要硬推動」、「顧商圈生存、保交通順暢」、「要安全也要經濟」向縣議員陳永修陳情，縣長張麗善在縣議會總質詢休息時間接見。

民生南路商圈聯合會召集人蔡明錡指出，民生南路是斗六市商業動脈，人車往來頻繁，貿然縮減車道設置人行道，將造成交通壅塞、人車爭道，消費者停車更困難，導致商圈沒落，但市長林聖爵態度很強硬。

縣長張麗善及縣議員及陳永修接見，張麗善強調會盡力與斗六公所溝通，盼公所收回成命，達成多贏。（周麗蘭攝）

張麗善收下陳情書表示，民生南路商家陳情很久了，她幾次在道安會報有表達做人行道要有基本條件，也曾與公所溝通但無結果，她會盡力再和公所溝通，也盼公所聽取民意、收回成命，暫緩執行人行道工程。

斗六市長林聖爵強調，設置人行道市公所未來的目標，勢在必行。（周麗蘭攝）

市長林聖爵回應，還路於民是公道，所有行人目前都是走在大馬路上，他支持設置人行道，這也是斗六市公所這幾年一定要做的目標，對斗六市的發展一定是好的。國土署也希望公所提送4年計畫，以3.6億元預算把斗六市重要道路全部做人行道。

林聖爵強調，一定會兼顧商機，公所已向縣長張麗善、立委張嘉郡爭取在民生南路設地下2層停車場，斥資5億元做200個停車格，今年已編列列預算，店家的心情他可以理解，但一個城市的進步不是店家說的算，他是斗六市長，不是民生南路的市長。

斗六市公所向國土署爭取民生南路提升人行安全計畫，將在15公尺寬的民生南路雙向設置寬1.5公尺至2公尺人行道，也規畫在大同路、成功路設置。