民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安部門立案偵查，總統賴清德則向立法院長韓國瑜喊話聲援；而大陸公安今（13）日再發出懸賞通告，相關事件亦引發各界關注。對此，中華戰略學會資深研究員張競則批，賴是最應該被檢討的人，從一開始的大罷免到政治對立、完全喪失妥協合作空間，「始作俑者難道不是賴清德總統本人嗎？」

總統賴清德11日接受媒體聯訪，並向韓國瑜喊話，期待韓能站出來維護國會尊嚴，並應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

針對該起事件，張競今日於臉書撰文，並以「賴清德總統預言失靈 黑熊青鳥會鳥獸散嗎」為題評論表示，今早大陸公安局發布對溫子渝、陳柏源的懸賞通告，讓賴清德總統預言失靈。

張競也批，賴清德實在必須反省，從發動大罷免開始，將政治鬥爭矛頭指向藍白陣營立委，最後搞到政治對立，完全喪失妥協合作空間，「始作俑者難道不是賴清德總統本人嗎？但賴清德總統曾有任何反省與愧疚嗎？」

張競表示，大陸一連串通緝與懸賞通告，確實是會產生恐嚇效應，「但真正關鍵在於，無涉於針對大陸進行政治鬥爭，與鼓吹臺獨之尋常百姓與臺灣鄉親，其實對此相當無感」最應該檢討者，就是賴當初槍口向內、傾全力內鬥到分裂臺灣社會之愚昧政治決心。

最後，張競分析，大陸此種運用司法手段，懲治應對處份臺獨系列性措施，其實充份運用兵法「圍城必闕」基本理則，讓某些非為主腦帶頭者獲得舉報自保機會，其用意自然是在於挑撥離間，但未來發展終究還是能夠看出，黑熊與青鳥內部團結凝聚程度高低。