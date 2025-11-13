榮登南韓年度票房前五名的黑幫動作喜劇《誰想當老大》，即將在21日在台上映。本片由演技實力派男星趙宇鎮領銜主演，他在《哈爾濱》展現的深沉演技讓人印象深刻，這次他逆轉形象，化身一位立志「不想當老大」的黑幫繼承人，卻打算放下刀槍、拿起菜刀，遠離殺氣騰騰，轉向稱霸熱氣騰騰的中華料理世界！為了完美詮釋這位「不想當老大的廚師」，原本不擅長料理的趙宇鎮可說是卯足全力，不僅親自拜師參加過《黑白大廚》的中華料理名廚呂敬來與朴恩影，更在餐廳休息時跑去練習，認真到讓朴恩影忍不住笑著抱怨：「拜託你別再來了啦！」

趙宇鎮表示在拍攝《哈爾濱》期間，收到了本片劇本：「為了準備《哈爾濱》，我禁食，過著極度匱乏的生活，這讓我的精神狀態很差，我甚至因為失眠而尋求醫療協助。我覺得自己之前塑造的角色太過陰鬱，所以想嘗試一些新鮮的事物，展現自己全新的一面。在這種情況下，我接觸到本片劇本，其中不落俗套的創意，和可愛的人物形象讓我耳目一新。我很喜歡這種反傳統的設定，覺得這部電影可以讓我重新煥發活力。」這也讓本片成為趙宇鎮的心靈救贖，努力投入角色的過程，宛如一次重新找回自我的旅程，成為他的轉型代表作。

為了在《誰想當老大》真實演繹中華料理廚師，趙宇鎮可說是卯足全力，親自投入廚藝訓練。他特別拜師曾參加《黑白大廚》的名廚呂敬來與朴恩影，積極學習中華料理技巧。他笑說：「要說拍這部片最難的地方，那絕對是烹飪。我覺得只有當我真正表現出角色對料理的熱情，觀眾才能理解他。不過我的廚藝真的太差了，常常被趕出廚房。不只我太太，連別人都叫我別進去，因為我總是礙手礙腳。」雖然自嘲手拙，但趙宇鎮卻是愈挫愈勇，練習起來比誰都認真，甚至勤奮到連名廚們都被嚇到，他回憶：「我常在餐廳的休息時間跑去練習，結果朴恩影師傅因為沒辦法休息，開玩笑對我說『拜託你別再來了啦！』」談到詮釋角色的重點時，趙宇鎮則表示：「我的角色真心熱愛料理，我必須表現出那份蘊含靈魂的真摯眼神。雖然困難，但我努力讓觀眾能產生共鳴。」至於被問到最有信心為家人做哪道菜時，他坦言最近忙著本片宣傳，連睡覺時間都不夠，更別說下廚。不過他也開心分享近況：「前陣子遇到米其林三星主廚安成宰，學習到炒年糕的做法，我打算找時間親手做給女兒吃。」

這部動作、喜劇、演技一次滿足，節奏緊湊、笑彈連發，以黑馬之姿創下票房佳績、爆笑更勝《雞不可失》的南韓黑幫動作喜劇《誰想當老大》，即將在11月21日於台灣歡樂獻映。本片劇情描述黑幫老大突然過世，組織急欲選出新任接班人，沒想到這場繼位之戰，竟演變成一場「沒人想當老大」的荒謬鬧劇！呼聲最高的二把手純泰（趙宇振飾演），一心只想當中華料理餐廳主廚，與家人平凡度日。曾是組織中的狠角色強表（鄭敬淏飾演），如今出獄後只想跳探戈、遠離江湖。兩位最有機會的接班人都想落跑，偏偏唯一真正想當老大的三把手板虎（朴智煥飾演），卻沒人把他當一回事。為了實現自己的理想，三人都各出奇招，就在組織混亂失控之際，臥底警察泰奎（李奎炯飾演）潛入純泰的餐廳，讓情況再度急轉直下…。究竟這場失控的接班人大戰，誰會成為老大？誰又能全身而退呢？