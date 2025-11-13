安心亞（左起）成温昇豪最美後援，上演治癒系愛戀。（六魚文創提供）

張榕容飾演的整形醫師「楊雅頌」，屢屢戳破現代社會審美的同質化與盲從。（六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》正式預告，温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」以專業口吻為「客人」介紹：「浮肋手術會變出螞蟻腰，填裝假體讓你又挺又胸，我們盡力滿足你的想像。」一句話道出現代醫美產業的極致追求。

艾怡良飾演酒店小姐，她為了愛美隆乳，劇中阿喜擔憂問「不怕痛嗎？」她立刻接話：「怕死啦！但是我...更，怕，醜！」短短幾句對話，揭露當代人面對外貌焦慮與自我否定的脆弱。

温昇豪感性說：「這部劇最打動我的地方，是每個角色都在和自己和解。有人透過刀鋒修復外貌，也有人用時間修補心裡的裂縫。」他進一步談到整形議題的核心：「我們常說整形是改變外表，但其實更多時候，人是想找回那個能被愛、能喜歡自己的模樣。」他也期許觀眾能從劇中獲得不同的反思：「我希望觀眾在看完《整形過後》後，不只是想誰變漂亮了，而是去想什麼才是我們真正想留下的樣子。」導演林立書補充：「我們想用這部劇去談『選擇』，去理解那些想變美、也在努力讓自己快樂的人。整形不該被批判，而是一種重新看見自己的方式。」

預告裡，張榕容飾演的霸總女醫師「楊雅頌」一針見血地直言：「幹嘛每個人都想整成明星的樣子啊？」這句話，也成為劇中最具靈魂的反思。她代表醫療團隊另一個觀點，戳破現代社會審美的同質化與盲從，認為整形的意義應該是幫助人重新找回心裡那個最真實的自己，而金鐘影后劉瑞琪的旁白：「做好了，明天的日子就不一樣了。」更像是給予鼓起勇氣修復自我的鼓舞。

預告最後，温昇豪竟也躺上手術台，暗示整外團隊不只是幫別人「修復」，更在面對自己內在的裂痕，安心亞飾演的護理師與業務總監「蘇菲」則像温昇豪最美的後援，兩人相互陪伴治癒。

《整形過後》以犀利且幽默視角切入當代議題，直指「美的五大文明病」包含：容貌障礙、內在障礙、感情障礙、自信障礙與社交障礙，揭開現代人追求完美外貌背後更深層的心理焦慮，也呼應劇中角色「整的不只是外表，更是心裡那道傷」。

正式宣布將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視＋、LINE TV播出2集。各大電視頻道也將接棒播出，包括八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視，預計於明年重磅登場。