為穩定並拓展國際旅客市場，台中市府積極深化與日本及韓國的交流合作。（圖／台中市府）

台中國際機場是旅客入境台灣的門戶之一，台中市府積極拓展國際航線版圖，航點涵蓋日、韓、越、泰、大陸、港澳等熱門航線。台中市觀旅局指出，明年預計新增定期航線「台中－宮古島下地島」及包機航線「台中－清邁」與「台中－大叻」。

台中市觀旅局積極拓展台中機場的國際航線版圖，已營運及規畫中的航線共計27條，包含17條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國大陸、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區。

中部地區居民殷切期盼台中國際機場增加國際航線，觀旅局表示，明年預計新增定期航線「台中－宮古島下地島」及包機航線「台中－清邁」與「台中－大叻」。

陳美秀表示，為穩定並拓展國際旅客市場，市府積極深化與日本及韓國的交流合作，今年下半年與台灣虎航合作邀請7位韓國網紅親身走訪台中，也與台中國際機場及南投縣觀光處攜手接待日本高松機場代表取締役社長小幡義樹、香川縣理事兼次長横關則夫，不僅展現中台灣多元的自然、人文與休閒觀光魅力，也深化日韓旅客對台中及周邊地區的認識與興趣，進一步推動航線與觀光的雙向發展。