中視《綜藝一級棒》新一集邀請「苦情歌后」蔡秋鳳擔任大來賓，一開場就以經典金曲〈雨水我問你〉、〈金包銀〉震撼全場。主持人許志豪笑說「妳總算來了」，康康也大讚：「妳都沒變，現場唱得比CD還好！」

蔡秋鳳與杜忻恬、林姍、蘇宥蓉、郭婷筠、蕭玉芬、吳美琳、陳怡婷、翁鈺鈞等一起合唱，獨特聲線的嗓音依舊迷人，上了綜藝節目，蔡秋鳳語帶俏皮地說：「今天真的很開心！如果沒有康康在現場，我會唱得更好。」

康康一聽卻趕緊求饒：「妳會害製作單位把我換掉啦。」蔡秋鳳則解釋：「以前在秀場有人講一句話我就會記在耳裡，然後一直想要笑，其實剛剛有點音準不太對，但如果這樣就NG的話，可能要錄到明天。」康康馬上撇清：「妳唱歌的時候我一句話都沒講！是陳隨意在那邊亂講『身不由己』、『不是肝不由己』、『不是腎不由己』。」眾人你來我往把蔡秋鳳給逗樂。

蔡秋鳳（左）跟康康一來一往鬥嘴。（中視提供）

首登《綜藝一級棒》，蔡秋鳳自己也很期待：「看到大家真的很開心，抱歉不好意思現在才來。」康康也搬出兩人的往事：「我們差點就看不到蔡秋鳳！有次我在友台開新節目，她表演軟骨功，把自己塞進旅行箱裡，我扮空少拖著行李箱，結果她在裡面快沒氣了！」蔡秋鳳邊笑邊說：「那是個密封式的箱子，我一直猛敲！敲到手受傷，疤現在還在。」康康這時打趣地做出結論：「後來江湖就傳說蔡秋鳳再也不上我的節目。」

節目中，林姍演唱〈爽到妳艱苦到我〉一曲向蔡秋鳳致敬，再原唱面前，林姍卻唱出自己的味道，大獲蔡秋鳳讚賞。接著李子森、杜忻恬分別詮釋鄧麗君名曲〈千言萬語〉與〈獨上西樓〉，唯美又充滿詩意，沒想到陳隨意一開口把「獨上西樓」講成「獨上四樓」，瞬間氣氛全無。而蔡秋鳳欣賞完李子森、杜忻恬的演唱，竟脫口而出：「他們『夫妻』唱得真的很好！」現場聽了一陣大笑，原來蔡秋鳳誤以為李子森和杜忻恬是「夫妻檔」。《綜藝一級棒》每周六晚間8點在中視、每周日晚間8點在中天娛樂台播出。

蔡秋鳳第一次登上《綜藝一級棒》。（中視提供）

「森恬CP」互動超甜。（中視提供