台東縣衛生局積極推動「全方位守護母嬰健康」系列福利措施，讓民眾在婚後、孕前、孕期及產後各階段，皆享有健康照護與補助服務，並邀請台東情侶檔演出宣導片。局長孫國平表示，希望以活潑、貼近生活的方式，讓更多家庭掌握縣府推出的暖心政策。

衛生局說明，凡夫妻任一方設籍台東、具合法婚姻關係且尚未生育第一胎者，可申請婚後孕前健康檢查，並鼓勵準媽媽於產後住院期間親餵母乳者，可獲得價值1000元禮券。

此外，今年針對孕產婦交通補助大幅放寬，凡居住於海端、延平、金峰、達仁及蘭嶼等交通不便地區的孕婦，不分是否為原住民身分，只要居住地距離產檢醫療院所超過5公里即可申請。補助金額依距離遞增，最遠40公里以上者，每次可申請最高1000元，每人每年最多可補助15次（含生產當次）。

在「母嬰8大好禮」部分，今年同步加碼補助額度，產檢營養券從原本2000元提高至4000元（每張面額500元），另包含子癇前症篩檢2200元、血唐氏症篩檢1500元、三合一疫苗1800元、新生兒罕病篩檢2000元等，共計8項福利，盼減輕家庭負擔。

孫國平表示，此次特別拍攝「幸福從健康開始」宣導影片，由甜蜜情侶檔演繹婚後孕前健檢、孕期照護到產後親餵母乳的完整歷程，以生活化情境呈現母嬰照護的重要性，同時向民眾介紹多項可申請的健康福利措施。