還記得小時候當時超商並沒有這麼多間，雜貨店又常常早早關門，如果突然想喝飲料，只能依靠路邊的販賣機，而現在因為超商太多間，販賣機的數量大幅減少，除了觀光地區以外，幾乎看不到販賣機的存在。

近日有網友在路邊，突然想買飲料，遠遠看到前方路邊居然有販賣機，而剛好手上又有零錢，又不想進入超商內排隊，整當高興之餘，沒想到一走靠近，這才驚覺這不是一般的販賣機，而是中華電信的電訊箱，因為外表美化的關係，被畫成販賣機，才會造成這個美麗的誤會。

網友將照片發到網路《爆廢公社》，並發文表示「當你很渴，看到遠處有一台販賣機，快速的衝過去…..」，而根據網友發出的照片，如果從遠處不仔細看，還真的很像兩台販賣機，而這張照片也引起很多網友的關注熱議。

現在很多路邊醜醜的電訊箱，經由轄區里長申請，可由市府提撥經費來美化，目前全台很多地方，都有各式各樣的美化，有的還在電訊箱外畫上小貓小狗，很多路人經過都會停留拍照。

而很多網友看到這假販賣機的照片後，大家紛紛留言表示：「世風日下，連中X電信也當起詐騙集團了」、「真他媽的唯妙唯肖欸！ 畫的真好！」、「把冷冰冰的電箱，花點心思改成裝置藝術～很多地方都有」、「很有創意、台灣的變電箱都創意一下不錯」。