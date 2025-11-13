因應日本旅客追求有深度的永續旅遊體驗，特別安排踩線團親手製作日月潭紅茶。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府為了招攬國際旅客，不僅到日本參加旅展，透過台中國際機場牽線，7月在日本高松機場舉行攝影展發酵，日本組踩線團走訪埔里紙教堂、埔里酒廠等景點，手作日月潭紅茶、騎自行車環潭等體驗，感受永續旅遊魅力，接續至韓國、香港等潛力市場攬客，提振觀光。

台中國際機場已有7條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、香港、澳門等地，南投縣政府為了招攬國際旅客，與台中國際機場合作推展觀光，南投縣府7月在日本高松機場舉行的攝影站發酵，吸引日本高松機場代表取締役社長小幡義樹帶多名媒體、網紅來南投。

因應日本旅客追求有深度的永續旅遊體驗，特別安排踩線團走訪象徵台日情誼的埔里紙教堂，參訪埔里酒廠，不只日本香川縣有草間彌生的南瓜雕塑品，日月潭「漢來日月行館」也有草間彌生代表作《南瓜》等8名藝術家作品，親手製作日月潭紅茶，體驗產地到餐桌的感動，還有騎乘自行車遊覽日月潭的湖光山色，感受自然、人文與產業交融的永續旅遊魅力。

縣府觀光處長陳志賢感謝台中機場協助，7月於有「四國玄關」之稱的高松機場舉行攝影展，加上每年約百萬人次參加瀨戶內國際藝術祭的推波助瀾，成功提升南投景點在的國際知名度，縣府積極推動永續旅遊，並透過永續旅遊評鑑，鼓勵業者推出多元的淨零遊程，推介給國內外旅客。

觀光處指出，縣府鎖定台中機場直航東北亞、東南亞及兩岸的潛力市場，包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南、泰國及港澳，與中部縣市組推廣團至海外聯合行銷，近期因應年底聖誕及跨年的黃金檔期，加強南投永續觀光形象短片播放、旅遊雜誌投放遊程文章攬客，吸引更多國際客來南投觀光。