台東縣綠島區漁會多年推廣在地美食，包括魚粽、綠島包子等，台東縣議員王姷力13日在議會總質詢反映，漁會場地狹小、缺乏廚房設備等困境，盼台東縣府協助改善，讓更多人認識綠島好滋味，縣長饒慶鈴回應，將了解地目使用可行性並研議辦理

王姷力今在議會總質詢時播放綠島特色美食照片，包括綠島包子、魚粽及花生豆腐，強調「這些都是新鮮現做，包子內餡是醃漬在地魚種，非常好吃，沒有防腐劑，想吃也不容易吃到」，但漁會場地不足，缺乏廚房設施，只能在辦公室門口臨時架爐烹煮，希望縣府及相關單位能協助增建完善空間。

綠島區漁會理事長何誌忠受訪指出，漁會一樓為辦公室，二樓出租給海巡署，場地無法騰出廚房，因此希望能增設小型加工與販售中心，預算粗估約300至500萬元，兼具製作與銷售功能，不僅改善工作環境，也能進一步推廣綠島美食。

對此，饒慶鈴回應，將了解該土地的使用分區及使用地類別，與縣府團隊研議後續辦理。台東縣府表示，將待收到正式申請後，將研議可行方案，讓綠島美食產業得以永續發展。