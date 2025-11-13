民進黨立委林岱樺今留在選區關心颱風災情，委託幕僚赴黨中央登記角逐高雄市長初選，林表示，她再三強調我祈求一個公平、公開、透明的初選機制，如果初選的過程是非常公平的，「我也多次公開聲明，我絕對願賭服輸」。

林岱樺說，參加初選的過程都會領表登記，也要簽署不違紀參選的切結書，只要是公平的初選，就沒有違紀參選的問題。

林岱樺指出，參選市長至今，一再強調用政見來爭取認同，以基層來爭取勝選，不會因為派系決定而被協調退選。畢竟高雄已經從派系決定的時代，走向人民作主的世代。