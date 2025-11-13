台美關稅談判已進入最後攻防階段，外界高度關注美方要求台灣投資金額至少3500億美元起跳。產業人士指出，企業其實不太在意「政府投資金額多寡」，更擔心談判結果模糊不清，可能影響後續布局與決策。

美國媒體 Politico 今日報導，美方向台灣提出的投資要求區間，落在「介於韓國的 3,500 億美元、與日本的 5,500 億美元之間」，台灣目標則是在 11 月底前完成協商。 今年7月曾傳出台灣當局，為爭取更優惠稅率，考慮提出3,000至4,000億美元的投資計畫。

研華嵌入式事業群總經理張家豪今（13）日受訪表示，美方要求的金額是多少「不是業界能決定的」，企業最在意的是「結果要明確、方向要清楚」，才能根據條件制定後續因應措施。

張家豪表示，研華在4月關稅開始，「就已經審視我們所有的出貨狀況」，美國市場雖占研華營收 30%，但真正受關稅影響者，只是其中 6% 的大陸製產品，「我們在川普第一任期就開始移動產能，現在美國市場受關稅衝擊的比例很低。」

張家豪並指出，川普政策可能加速全球半導體設備與供應鏈向美國集結，反而將帶動當地設備需求，「大廠會被吸引赴美投資，相關基礎建設需求增加，我們也會受惠。」

台灣機械工業公會理事長莊大立則呼籲，關稅對出口產業至關重要，「稅率越低越好，越快公布越好。沒有明確結果，企業就難以往下一步走。」

此外，行政院長卓榮泰下午也回應，現在有一些外界訊息未經任何證實，但是都不會影響雙方正在進行的談判內容跟進度。

中央銀行副總裁嚴宗大上午在立法院備詢時表示，目前談判仍未拍板，對外界傳聞的投資金額並不掌握。外界擔憂是否動用外匯存底，他也回應，外匯存底是否變動，取決於「央行是否進場調節」與「外匯市場供需狀況」，並非看個別事件。