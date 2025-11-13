華特迪士尼公司亞太區今（13日）首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney＋原創內容發布會」，邀請來自美國、韓國與日本的主創團隊齊聚一堂，並邀請來自16個地區、400位記者採訪，搶先揭曉Disney＋將於明年推出的全球娛樂內容陣容，展現平台持續深耕原創、打造全球化內容的決心。

美國影集《幕府將軍》首季於去年首播後橫掃18項艾美獎、創下單季獲獎最多的歷史紀錄，更是首部贏得艾美獎劇情類最佳影集獎的非英語作品，主演兼執行製作人真田廣之，與共同創作者瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯一同現身，第二季故事背景設定在第一季後10年，延續受歷史啟發的劇情，賈斯汀馬克斯表示：「我們正在搭建場景、準備拍攝。」瑞秋近藤則說：「令人驚訝的是，觀眾能如此情感豐富、深刻地共鳴這個故事，對我們來說，觀眾給了我們最重要的東西，時間、關注和愛，正因如此，我們才有信心和勇氣製作下一季。」

真田廣之談到《幕府將軍》橫掃艾美獎和金球獎時表示：「真是太驚訝、太幸福了，作為製作人與主演能同時拿到2座獎盃，簡直難以置信。幾年前在溫哥華拍攝時，完全沒想到會有這種榮耀，雖然第二季有壓力，但因為從第一季起就一起合作，我覺得沒問題，我相信這份壓力能轉化為製作更優秀季數的動力。」並稱，自己5歲開始當童星，在日本演了40年，在好萊塢演了20年，將這些經驗全都投入到首季中，該劇是他人生中的重要轉折點，「每次上台領獎時，腦海裡會閃過所有合作過的工作人員和前輩的臉」，也會以此為契機，更加努力。

真田廣之（左起）、瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯為《幕府將軍》造勢。（Disney＋提供）

真田廣之提到飾演的吉井虎永，他笑著表示：「因為是10年後，他也可能變得更加沉穩了。」馬克斯也解釋：「每季製作都需要時間，對觀眾來說，如果沉浸在劇情中，卻要等3年才看到第二季，而且劇中時間只過了5分鐘，會讓觀眾感到混亂。所以我們透過『10年後』的時間跳躍，讓觀眾能再次與角色相遇。」對於在第一季與年輕演員合作的經驗，真田謙虛地回顧：「這是非常寶貴的經驗，與年輕演員合作很刺激，反而自己也能學到很多，作為製作人，我能在準備階段和拍攝現場提供建議，不只是以前輩的身份，還指導他們刀法動作的細節，看到他們成長，拍出好的鏡頭時，比自己成功時還開心，我就像父親般地陪伴他們。」

多部即將於Disney＋上線的全球綜合娛樂作品也於今天搶先曝光，包括粉絲熱愛的影集續作《極樂凶間》第2季、《大熊餐廳》第5季，以及《波西傑克森》第2季；此外，還有全新作品，包括「雷神索爾」克里斯漢斯沃將與確診阿茲海默症父親踏上回溯過往公路之旅的溫馨紀錄片《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》、聖誕電影《強納斯兄弟過聖誕》，以及將帶領觀眾跟隨威爾史密斯在100天內橫跨七大洲的紀錄片《威爾史密斯的極地縱橫》。

其他亮點包括《異形：地球》宣布將推出第2季，以及《使女的故事》衍生劇《The Testaments》（暫譯）；知名製作人萊恩墨菲打造、萬眾矚目的全新影集FX《美麗毒素》；還有《星光繼承者》系列最新篇章《星光繼承者：邪惡仙境》（暫譯），將帶來全新角色「崔西Chessy」（暫譯）。此外，澳洲原創影集《扒手道奇》第二季也搶先曝光，這部續作改編自查爾斯狄更斯的經典《孤雛淚》，將繼續帶來主角在澳洲維多利亞港的雙面人生。

活動上，馬克斯宣布了第2季的新演員陣容，包括飾演「綾」的水川麻美、「日向」的窪田正孝，以及「秀信」金田昇、「伊藤」榎木孝明、「鄉田」國村隼等實力派演員。